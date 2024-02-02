"Ну что же вы милочка", - врач "помогла", а теперь ждет в гости СК РФ

ВераВерная

Ну это уже вообще за гранью...возмущаться можно сколько угодно, но пока власти не озаботятся жёсткой фильтрацией переселенцев с 404, так и будет продолжаться. Там народ массово зомбирован, и никакими призывами включать голову и перезагрузить себя, проблему не решить. Мы для них - враги и агрессоры, вот так они к нам и относятся.