Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 066 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • radiofree RF
    Врагов насобирали прилично,ка со стороны 404,так и со стороны бывших союзных республик.Долго будем икать."Ну что же вы мил...
  • лина любимцева
    Скорее всего она всегда была такой. И только сейчас проявилась.«Телефонный Ермак...
  • лина любимцева
    Тварь она поганая... Тьфу!!«Телефонный Ермак...

"Ну что же вы милочка", - врач "помогла", а теперь ждет в гости СК РФ

"Ну что же вы милочка", - врач "помогла", а теперь ждет в гости СК РФ

Politiki.net все изображения из открытых источников. Увы, я не могу написать этот короткий очерк так, как хотелось бы, как того заслуживает данная вопиющая ситуации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Светлана Рейнбах
И что? Она до сих пор работает? Вон из России!
Ответить
14 час.
ВераВерная
Ну это уже вообще за гранью...возмущаться можно сколько угодно, но пока власти не озаботятся жёсткой фильтрацией переселенцев с 404, так и будет продолжаться. Там народ массово зомбирован, и никакими призывами включать голову и перезагрузить себя, проблему не решить. Мы для них - враги и агрессоры, вот так они к нам и относятся.
Ответить
13 час.
radiofree RF
Врагов насобирали прилично,ка со стороны 404,так и со стороны бывших союзных республик.Долго будем икать.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх