Politiki.net все изображения из открытых источников. Увы, я не могу написать этот короткий очерк так, как хотелось бы, как того заслуживает данная вопиющая ситуации.
"Ну что же вы милочка", - врач "помогла", а теперь ждет в гости СК РФ
Комментарии
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Светлана Рейнбах
И что? Она до сих пор работает? Вон из России!
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14 час.
ВераВерная
Ну это уже вообще за гранью...возмущаться можно сколько угодно, но пока власти не озаботятся жёсткой фильтрацией переселенцев с 404, так и будет продолжаться. Там народ массово зомбирован, и никакими призывами включать голову и перезагрузить себя, проблему не решить. Мы для них - враги и агрессоры, вот так они к нам и относятся.
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13 час.
radiofree RF
Врагов насобирали прилично,ка со стороны 404,так и со стороны бывших союзных республик.Долго будем икать.
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10 час.
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