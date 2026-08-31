История и археология: Как личная секретарша Бормана стала британской домохозяйки, и Почему никогда ничего о себе не рассказывала: Загадочная история Эльзы Крюгер

Когда весной 1945 года советские войска подошли к Берлину, в бункере Гитлера оставались только его ближайшие соратники, которые не захотели покидать фюрера во время последней битвы за Берлин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Культурология.рф62 подписчика
Свежие комментарии
- ВП История и археоло...
- LD Шоу-бизнес: Кидал...
- Кино: Тайна попул...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым