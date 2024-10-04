Расстрел Белого дома: хронология главных событий осени 1993 года

Осень 1993 года запомнилась россиянам расстрелом Белого дома и разгоном Съезда народных депутатов. Именно в те дни закончилось политическое (и идеологическое) противостояние команды президента Ельцина, народных депутатов и Верховного Совета.
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