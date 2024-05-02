Трава – гепатопротектор: мы раскрываем тайны расторопши для здоровья печени.

Расторопша помогает при радикулите, артрите, судорогах, задержке мочеиспускания, при заболеваниях печени, селезенки, желчнокаменной болезни, воспалении желчевыводящих путей, холецистите, гепатите, колитах, геморрое, при аллергических заболеваниях кожи, облысении, псориазе, прыщах и т.
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