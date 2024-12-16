Боец «Модный» рассказал об атаках «Бабы-Яги» ВСУ снарядами с фосфором

ВСУ на краснолиманском участке используют гексакоптер «Баба-Яга» для атак снарядами с фосфорным зарядом, рассказал ставший свидетелем такой атаки командир танкового экипажа мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным «Модный».
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