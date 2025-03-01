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Врач Солнцева: употребление более четырех энергетиков может привести к смерти

Врач Солнцева: употребление более четырех энергетиков может привести к смерти

Употребление более четырех банок энергетиков может привести к смерти, рассказала "Газете.Ru" врач терапевт-диетолог, кандидат медицинских наук, научный сотрудник ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Солнцева.

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