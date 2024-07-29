Политика как он...
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Политика как она есть

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По каким фразам можно вычислить телефонных мошенников

По каким фразам можно вычислить телефонных мошенников

Одним из главных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники, а также просьбы о предоставлении конфиденциальной информации и предложения о якобы выгодных сделках и призах, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.

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