По каким фразам можно вычислить телефонных мошенников

Одним из главных признаков мошенничества являются фразы, которые создают чувство срочности или паники, а также просьбы о предоставлении конфиденциальной информации и предложения о якобы выгодных сделках и призах, сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по информполитике Антона Немкина.