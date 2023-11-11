В Нижнем Тагиле магазинного воришку задержала собака

Администрация магазина нашла эффективный способ борьбы с любителями уйти не расплатившисьВ Нижнем Тагиле, в Свердловской области администрация одного из магазинов самообслуживания нашла эффективный способ борьбы с воришками.
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