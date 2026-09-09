💪Команда Новоаннинской школы № 5 принимает участие в юбилейном Кампусе "Школа детского инициативного бюджетирования" В Волгоградской области стартовал пятый конкурс проектов местных инициатив "Школы детского инициативного бюджетирования", целью которого является привлечение молодежи к инициативному бюджетированию.
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