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Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ «Нагатинский Затон»

Собянин рассказал о благоустройстве набережной у станции БКЛ «Нагатинский Затон»

Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о благоустройстве территории у станции метро «Нагатинский Затон», которая уже стала комфортной пешеходной зоной, а очень скоро там появится новая набережная для прогулок.

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