Черчесов начал в Венгрии с поражения, патриарх Кирилл благословил российских олимпийцев, суточные в Пекине по 1800 рублей в день и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Врываемся в эту пятницу с нашим традиционным дайджестом новостей 📰 1. Квалификация ЧМ-2022.
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