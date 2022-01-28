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Черчесов начал в Венгрии с поражения, патриарх Кирилл благословил российских олимпийцев, суточные в Пекине по 1800 рублей в день и другие новости утра

Черчесов начал в Венгрии с поражения, патриарх Кирилл благословил российских олимпийцев, суточные в Пекине по 1800 рублей в день и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Врываемся в эту пятницу с нашим традиционным дайджестом новостей 📰 1. Квалификация ЧМ-2022.

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