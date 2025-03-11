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Царьград

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Изменения в Кубке мира в Поклюке: новый график гонок из-за теплой погоды

Изменения в Кубке мира в Поклюке: новый график гонок из-за теплой погоды

В словенской Поклюке этап Кубка мира по биатлону изменил расписание гонок из-за теплой погоды. Соревнования пройдут в сокращенном формате 13 марта.

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