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Большой экран 2,5К 120 Гц, 7860 мАч, стилус и Snapdragon 870 за 390 долларов. Планшет Vivo Pad показали на официальных изображениях

Большой экран 2,5К 120 Гц, 7860 мАч, стилус и Snapdragon 870 за 390 долларов. Планшет Vivo Pad показали на официальных изображениях

На официальной страничке Vivo в китайской социальной сети Weibo опубликованы изображения планшетного компьютера Vivo Pad – первого планшета бренда.

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