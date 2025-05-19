Юрист Русяев напомнил о штрафах за розничную продажу самогона

Юрист Илья Русяев сообщил NEWS.ru о последствиях, которые могут наступить за розничную продажу самогона и другого алкоголя физическими лицами, не имеющими отношения к лицензированным организациям, ИП или производителям вина.
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