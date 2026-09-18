МИД Инди осудил атаки хуситов на Саудовскую Аравию

Обеспокоенность эскалацией ситуации в Красном море и осуждение атак хуситов на территорию Саудовской Аравии, выразил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джейсвал, сообщает 18 сентября The Economic Times.
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