«Газпром» лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину

1 января 2025 года в 8:00 МСК завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины – ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».