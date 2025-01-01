Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Газпром» лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину

«Газпром» лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину

1 января 2025 года в 8:00 МСК завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года документов: соглашения между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на организацию транспортировки российского газа через территорию Украины и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС России и Украины – ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».

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