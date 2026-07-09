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Царьград

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В Краснодаре с 10 июля изменят маршруты трамваев №2 и 4

В Краснодаре с 10 июля изменят маршруты трамваев №2 и 4

В Краснодаре с 10 июля будут скорректированы маршруты движения трамваев № 2 и 4. Данные изменения носят временный характер и связаны с проведением ремонтных работ на трамвайном переезде, расположенном на пересечении улиц Мира и Коммунаров.

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