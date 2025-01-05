Мужчина и женщина погибли от отравления угарным газом в Подмосковье

В Подмосковье мужчина и женщина погибли от отравления угарным газом. Их тела 4 января нашли в строительной бытовке на территории промышленного предприятия в Богородском городском округе, сообщил источник РЕН ТВ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии