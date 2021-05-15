Тайная доктрина

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Цивилизация Гипербореи: карлики-рудокопы и «чудь белоглазая»

Цивилизация Гипербореи: карлики-рудокопы и «чудь белоглазая»

Исторические наперстки Главный источник сведений о легендарной Гиперборее - карта фламандского картографа и географа XVI в.

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Юрий Ильинов
Криптос Криптос - медная скульптура, которая стоит возле главного офиса ЦРУ в городе Лэнгли (штат Виргиния). Художник Джеймс Сэнборн в 1990 году и поместил на скульптуру послание, которое зашифровал на 4 пластинах. При этом Сэнборн отметил, что послание может быть прочитано, только когда разгадают все 4 части. На сегодня известно значение 3 из 4 секций. Над значением последних 97 знаков безуспешно бьются самые опытные криптографы вот уже 20 лет... Интересный такой скрижальчик...

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