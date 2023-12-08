Режиссёр и правозащитник Александр Сокуров: от поклонения Гитлеру и Хирохито к идеям разделения России

АС

Анатолий Страшко

Прочёл сокуровское..........Что мне делать? Я – русский человек, у меня российский паспорт. .......и обратил внимание на его нос. Всё сходится. И фильмы и размер носа, всё говорит об этом "генике". Подсказываю этому русскому человеку очередную тему для фильма. Пусть, для защиты от травли русофобов русской культуры, в том числе и этого великого композитора, снимет про него фильм необычный, акцентируя внимание на его нетрадиционной ориентации. Это так модно сейчас. Нобеля дадут! Все лгбт Сокурова зауважают. Рукопожатным у самого Зе станет. Пока ведь только Путин пытался с этим "геником" поговорить. Так он в Германию сбежал. И продолжает "благоухать". Всё-таки он жид! По профессии, не по национальности.