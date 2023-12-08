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Режиссёр и правозащитник Александр Сокуров: от поклонения Гитлеру и Хирохито к идеям разделения России

Режиссёр и правозащитник Александр Сокуров: от поклонения Гитлеру и Хирохито к идеям разделения России

Вот не понимаем мы широкого полёты мысли некоторых гениев. Или они не понимают того, что уходят в пике, когда вместо искусства лезут в политику.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Прочёл сокуровское..........Что мне делать? Я – русский человек, у меня российский паспорт. .......и обратил внимание на его нос. Всё сходится. И фильмы и размер носа, всё говорит об этом &quot;генике&quot;. Подсказываю этому русскому человеку очередную тему для фильма. Пусть, для защиты от травли русофобов  русской культуры, в том числе и этого великого композитора, снимет про него фильм необычный, акцентируя внимание на его нетрадиционной ориентации.  Это так модно сейчас. Нобеля дадут! Все лгбт Сокурова зауважают. Рукопожатным у самого Зе станет. Пока ведь только Путин пытался с этим &quot;геником&quot; поговорить. Так он в Германию сбежал. И продолжает &quot;благоухать&quot;. Всё-таки он жид! По профессии, не по национальности.
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19 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Сокуров неадекватен.
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11 час.

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