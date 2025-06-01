Макеевка восточная часть в районе Холодное БПЛА Первомайское ДНР БПЛА Севернее Новодмитровка ДНР БПЛА на восток Донецкая группа новостей.
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Макеевка восточная часть в районе Холодное БПЛА Первомайское ДНР БПЛА Севернее Новодмитровка ДНР БПЛА на восток Донецкая группа новостей.
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