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В ДНР рассказали о продвижении российских военных к Курахово

В ДНР рассказали о продвижении российских военных к Курахово

Российские войска продвигаются к южному пригороду Курахово в западной части Донецкой народной республики (ДНР), занимая новые позиции, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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