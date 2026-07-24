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Пронедра

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Почвенные бактерии помогают растениям выживать в засолённой почве

Почвенные бактерии помогают растениям выживать в засолённой почве

Засоление почв становится одной из главных агрономических угроз XXI века. Климатические изменения, интенсивное орошение и подъём уровня моря с каждым годом превращают новые гектары пахотных земель в непригодные для возделывания.

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