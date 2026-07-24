Почвенные бактерии помогают растениям выживать в засолённой почве

Засоление почв становится одной из главных агрономических угроз XXI века. Климатические изменения, интенсивное орошение и подъём уровня моря с каждым годом превращают новые гектары пахотных земель в непригодные для возделывания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии