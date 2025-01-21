Театр абсурда
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Театр абсурда

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«У нас приказ»: Танки ВСУ долго лупили по своей пехоте и радовались, что к ним не летит «ответка». Эфир охрип от мата

  На Харьковском направлении жестокие бои идут от Липцев до Купянска, наши захватили третий плацдарм на левом берегу Оскола Минобороны России опубликовало кадры боя в поселке Глубокое (соседствующем с Липцами) Харьковской области, который был атакован ВСУшниками.

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