«Конфликт требований»: кто должен сбивать дроны ВСУ над объектами в регионах РФ Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв после атак ВСУ на дата-центры в РФ заявил, что собственники бизнеса в России недостаточно заботятся о безопасности своих предприятий.