Сотрудники поисковой станции «Марьино» вытащили из воды незадачливого рыбака

Как сообщили в телеграм-канале «ЧСные новости Москвы», вечером 19 марта в ходе патрулирования в районе парка Братеевская пойма в двух метрах от берега Москвы–реки спасатели московской городской поисково–спасательной службы обнаружили упавшего в воду рыбака.