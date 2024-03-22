Сотрудники поисковой станции «Марьино» вытащили из воды незадачливого рыбака

Как сообщили в телеграм-канале «ЧСные новости Москвы», вечером 19 марта в ходе патрулирования в районе парка Братеевская пойма в двух метрах от берега Москвы–реки спасатели московской городской поисково–спасательной службы обнаружили упавшего в воду рыбака.
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