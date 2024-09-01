МЧС: в 198 ПВР находятся 11,5 тысячи эвакуированных из Курской области

Использованы материалы: ИЗВЕСТИЯ Свыше 11,5 тысячи жителей Курской области, из которых более 3,5 тысячи детей, размещены в настоящий момент в 198 пунктах временного размещения (ПВР) в 30 регионах РФ, сообщает пресс-служба МЧС России.
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