МЧС: в 198 ПВР находятся 11,5 тысячи эвакуированных из Курской области

Использованы материалы: ИЗВЕСТИЯ Свыше 11,5 тысячи жителей Курской области, из которых более 3,5 тысячи детей, размещены в настоящий момент в 198 пунктах временного размещения (ПВР) в 30 регионах РФ, сообщает пресс-служба МЧС России.