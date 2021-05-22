Фонтанка

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Программа ЗСД Фонтанка Фест - будет весело!

Программа ЗСД Фонтанка Фест - будет весело!

Уже сегодня стартует третий фестиваль здорового образа жизни и позитива - ЗСД Фонтанка Фест. Рассказываем, как оторваться на полную катушку, даже если ты не бежишь и не едешь.

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