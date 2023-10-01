Лукашенко поздравил педагогических работников с Днем учителя

Прививая любовь к знаниям, белорусские учителя укрепляют основы государственности. Эта высокая оценка самоотверженного труда педагогических работников республики содержится в поздравлении, которое 1 октября направил Александр Лукашенко по случаю Дня учителя, сообщила пресс-служба РБ.
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