«Ъ»: обвиняемый в покушении на Авраама Руссо попросился на СВО

Главное следственное управление Следственного комитета РФ частично прекратило уголовное преследование бывшего борца вольного стиля Тархана Эльдукаева и одного из партнёров Тельмана Исмаилова, бывшего владельца Черкизовского рынка, который обвиняется в похищении певца Авраама Руссо.
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