Спасатели достали щенка из щели между гаражами в Уссурийске

В Уссурийске спасатели выручили щенка, застрявшего между металлическими гаражами. При помощи гидравлического инструмента удалось отогнуть металлические листы и вытащить животное, сообщает ИА UssurMedia.
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