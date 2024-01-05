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В Белом доме допустили частичный шатдаун в январе

В Белом доме допустили частичный шатдаун в январе

Глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг 5 января заявила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год.

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