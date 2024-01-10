«Ъ»: в 2023 году в России уменьшилось число угонов автомобилей

С января по ноябрь 2023 года Министерство внутренних России зарегистрировало 6,58 тыс. случаев угона транспортных средств, что на 22,9% меньше по сравнению с показателями, зафиксированными за аналогичный период 2022 года.
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