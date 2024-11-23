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Большинство видов вооружений для СВО производится в России — Медведев

Большинство видов вооружений для СВО производится в России — Медведев

Большая часть вооружения для нужд военной спецоперации на Украине производится в России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 23 ноября в интервью телеканалу Al Arabiya.

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