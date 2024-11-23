Большинство видов вооружений для СВО производится в России — Медведев

Большая часть вооружения для нужд военной спецоперации на Украине производится в России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 23 ноября в интервью телеканалу Al Arabiya.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии