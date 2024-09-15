От танков и телефонных будок до президентов США — самые необычные кладбища мира

БигПикча собрала самые впечатляющие кладбища забытых вещей по всему свету: старую боевую технику, ретроавтомобили военных времен, традиционные британские телефонные будки и огромные бюсты президентов США, которые оказались невостребованными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии