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Медвежий угол

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Главу "Первого" канала Эрнста официально обвинили в провокации против России и Белоруссии. Коротко о важном

Главу "Первого" канала Эрнста официально обвинили в провокации против России и Белоруссии. Коротко о важном

Эрнст и "Первая" кнопка снова оказались в центре скандала. На этот раз происходящее на главном канале страны не понравилось не только россиянам, но и гражданам союзной Белоруссии, причём скандал разгорелся на уровне посольства.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Да ты просто провокато. Пошла (пошлО) вон с русского сайта.
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2 час.
Катерина
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2 час.
Наиль Бакиров
А чего бы вы ждали от человека (К. Эрнста) , у которого есть недвижимость и паспорт Великобритании ? Он явно не намерен продвигать на Первом идеи социальной справедливости , он весь провонял &quot;баблом&quot; !!!
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1 час.

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