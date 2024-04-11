Главу "Первого" канала Эрнста официально обвинили в провокации против России и Белоруссии. Коротко о важном

Эрнст и "Первая" кнопка снова оказались в центре скандала. На этот раз происходящее на главном канале страны не понравилось не только россиянам, но и гражданам союзной Белоруссии, причём скандал разгорелся на уровне посольства.
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