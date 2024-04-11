Главу "Первого" канала Эрнста официально обвинили в провокации против России и Белоруссии. Коротко о важном

Да ты просто провокато. Пошла (пошлО) вон с русского сайта.

Наиль Бакиров

А чего бы вы ждали от человека (К. Эрнста) , у которого есть недвижимость и паспорт Великобритании ? Он явно не намерен продвигать на Первом идеи социальной справедливости , он весь провонял "баблом" !!!