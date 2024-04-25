Дніпровська філія «Газмережі»: дотримуйтесь правил пожежної та газової безпеки!

Фахівці Дніпровської філії «Газмережі» нагадують: основними причинами пожеж у побуті в основному є недотримання правил експлуатації або несправний стан газових та електричних приладів, паління у недозволених місцях, необережне поводження та ігри дітей з вогнем.
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