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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Торговая война между США и ЕС усиливается: новые контрмеры ожидаются

Торговая война между США и ЕС усиливается: новые контрмеры ожидаются

Торговые противостояния с США вызывают беспокойство в Германии и ЕСПосле введения Дональдом Трампом новых пошлин на китайские товары, которые превышают 200%, в центре торговых баталий оказались не только Пекин, но и Европа.

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