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"Сплошное слабоумие": нарколог назвал Волочкову деградантом

"Сплошное слабоумие": нарколог назвал Волочкову деградантом

Российская балерина Анастасия Волочкова к своим 47 годам немало повидала в жизни. Она пережила тяжелые расставания с любимыми мужчинами, испорченные отношения с единственной дочерью Ариадной, запятнанную репутацию и вляпалась в сотни скандалов.

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