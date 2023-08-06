"Сплошное слабоумие": нарколог назвал Волочкову деградантом

Российская балерина Анастасия Волочкова к своим 47 годам немало повидала в жизни. Она пережила тяжелые расставания с любимыми мужчинами, испорченные отношения с единственной дочерью Ариадной, запятнанную репутацию и вляпалась в сотни скандалов.