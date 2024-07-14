Журналист Олтман: «радикальные элементы» подняли уровень ненависти к Трампу в США

В покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа виноваты ведущие американские СМИ, разведывательный аппарат и прогнившая судебная система, заявил в эфире RT ведущий подкаста Conservative Daily Джо Олтман.
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