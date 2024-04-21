Политнавигатор За два года в войне против России успели поучаствовать солдаты-«волонтёры» из многих стран ЕС и НАТО.
«Погибли, а тела попали к русским» – депутат Рады о «волонтёрах» НАТО в ВСУ
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
."Но это уже факт, что люди из-за океана приезжали, и бились и на Кинбурнской косе, и под Александровкой. И там же они погибли», – добавил депутат" . Они знали на что шли,но для них и для их семей все они закончились.
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1 час.
СЗ
Светлана Зуева
Косноязычие....даже не могут правильно вести речь( синдром Кличко)
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1 час.
Алексей Плотников
собакам собачья смерть
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14 мин.
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