Путин и Си Цзиньпин обсудили безвизовый режим и двусторонние отношения (ВИДЕО)

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на саммите ШОС в Бишкеке. Лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги по продлению безвизового режима и двусторонние отношения.
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