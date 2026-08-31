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Русская весна

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Путин и Си Цзиньпин обсудили безвизовый режим и двусторонние отношения (ВИДЕО)

Путин и Си Цзиньпин обсудили безвизовый режим и двусторонние отношения (ВИДЕО)

Президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на саммите ШОС в Бишкеке. Лидеры двух стран обсудили дальнейшие шаги по продлению безвизового режима и двусторонние отношения.

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