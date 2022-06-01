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Какие мероприятия пройдут в Алматы 1 июня

Какие мероприятия пройдут в Алматы 1 июня

В акимате Алматы рассказали, как жители мегаполиса могут отпраздновать 1 июня. Список мероприятий на 1 июня в Алматы: 9:00 –13:00 - Концертно-развлекательная программа в рамках "Алматы БАЛАFEST" на Арбате в пешеходной зоне по улице Сауранбаева.

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