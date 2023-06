Digital Foundry назвали The Lord of the Rings: Gollum на консолях технической катастрофойDigital Foundry провела тесты консольных версий The Lords of the Rings Gollum, из которых, к сожалению, вытекает множество проблем, о которых уже сообщали в первые часы покупатели стелс-приключения от Daedalic.