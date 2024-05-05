Самая бюджетная иномарка подорожала в России: сколько она теперь стоит

Седан остается самой дешевой новой иномаркой в России. Со старта продаж в мае прошлого года этот автомобиль подорожал: базовая комплектация LX, которая изначально стоила 1 649 000 рублей, теперь продаётся за 1 750 000 рублей (плюс 5,8% за год).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии