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Аргументы и Факты

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Горит завод, сбиты 50 БПЛА, повреждены дома: подробности атаки на Рязань

Горит завод, сбиты 50 БПЛА, повреждены дома: подробности атаки на Рязань

В Рязанской области сбили более 50 украинских беспилотников. В результате атаки пострадал один человек, произошел пожар на промышленном предприятии и получили повреждения дома.

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