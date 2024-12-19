Захарова назвала беспрецедентным уровень падения журналистики на Западе

Степень падения западной журналистики является беспрецедентной. Об этом 19 декабря заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отсутствие реакции Запада на гибель начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника в Москве.