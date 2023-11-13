Впечатляющие кадры: момент поражения американского ударного дрона иранским «Изделием 358» (ВИДЕО)

Иранцы показали уничтожение американского ударного БпЛА боеприпасом «Изделие 358». На видео зафиксирован момент поражения над Йеменом американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-1 °C Grey Eagle иранской барражирующим боеприпасом «Изделие 358».
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