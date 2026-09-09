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Царьград

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Мария Ивакова объявила о помолвке с бизнесменом на Тенерифе

Мария Ивакова объявила о помолвке с бизнесменом на Тенерифе

В феврале Мария Ивакова рассекретила роман с Кириллом Гурбановым. В апреле пара объявила о помолвке. Предложение произошло на Тенерифе в годовщину отношений.

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