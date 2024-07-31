Появился первый автоматизированный и мобильный кирпичный завод, производящий строительные блоки в стиле Lego

Мобильная производственная машина Mobile Crisis Construction / © MCC Производственная машина MCC с легкостью входит в стандартный трехметровый транспортный контейнер, поэтому ее можно довольно быстро доставить в зону стихийных бедствий и, используя измельченные остатки разрушенных зданий, наладить выпуск кирпичей.